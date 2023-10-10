Скандального игрока МЮ пригласили играть за сборную Ямайки

Тренер национальной сборной Ямайки Хеймир Хадльгримссон публично пригласил футболиста испанского клуба "Хетафе" Мейсона Гринвуда играть за его команду.

По словам известного специалиста, Гринвуд должен рассмотреть такой вариант развития карьеры.

"Мы стремимся иметь лучших талантов в нашем составе. Я хочу, чтобы Гринвуд следовал примеру звезд АПЛ, таких как Итан Пиннок, Демарай Грей и Майкл Антонио, и играл за нашу сборную.

Если он достигнет своих прежних формы и уровня, то он обязательно сможет помочь Ямайке", - заявил Хадльгримссон, как сообщает The Sun.

Напомним, что Гринвуд был заигран за национальную сборную Англии, за которую провел одну игру. Несмотря на это, он может быть приглашен в национальную сборную Ямайки.

Напомним, Гринвуд был фигурантом громкого скандала в "Манчестер Юнайтед" в связи с его возможной причастностью к избиению девушки.

После того, как игрок был оправдан, "Манчестер Юнайтед" решил отправить его в аренду в испанский клуб. Соглашение с “Хетафе” он подписал 1 сентября и оно действует до лета 2024 года.

В текущем сезоне 2021/2022 Гринвуд сыграл за “красных дьяволов” 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две голевые передачи.