Скандальный журналист Пирс Морган оценил переезд Роналду в Саудовскую Аравию

Журналист Пирс Морган высказался о решении португальца Криштиану Роналду перебраться в саудовский “Аль-Наср”.

"Роналду подписал самую крупную трансферную сделку в истории футбола. В возрасте 38 лет он стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

Он будет играть в стране, сборная которой единственной смогла обыграть будущих чемпионов мира", - написал Морган в “твиттере”.

Напомним, что именно Моргану португальский форвард дал резонансное интервью о “Манчестер Юнайтед”.