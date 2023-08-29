Скандальный вратарь Манчестер Юнайтед Онана вернулся в национальную сборную

Вратарь “Манчестер Юнайтед” Андре Онана вернулся в сборную Камеруна, сообщается в официальном твиттере Федерации футбола Камеруна.

Голкипер включен в заявку национальной команды на матч отборочного турнира Кубка африканских наций против сборной Бурунди. Матч состоится 12 сентября.

Напомним, что Онана ушел из сборной Камеруна в декабре 2022 года. Причиной этого стал конфликт между вратарем и главным тренером сборной Камеруна Ригобером Сонгом. Голкипер раскритиковал тактику тренера в матчах чемпионата мира 2022 года и самовольно покинул расположение команды.

27-летний Онана выступает за сборную Камеруна с 2016 года. Всего он провел за камерунскую национальную команду 34 матча и пропустил 29 голов, а также получил пять желтых карточек. В 14 матчах он не пропускал голов.

Онана выступает за “Манчестер Юнайтед” с лета 2023 года. Он перешел в английский клуб из итальянского “Интера”. Сумма трансфера составила 52 миллиона 500 тысяч евро. Всего он провел за манкунианцев три матча и пропустил четыре гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.