Скандальный советник руководства ПСЖ передумал уходить из клуба

Луиш Кампуш, клубный советник "ПСЖ", опроверг слухи о своем уходе из команды в конце сезона.

По словам португальца, он остается приверженным долгосрочному проекту парижан и не планирует уходить.

Ранее его связывали с уходом из-за неудачной трансферной кампании, но Кампуш уже работает над подготовкой новой кампании, первым новичком которой станет защитник "Интера" Милан Шкриньяр.