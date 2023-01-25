Скандальный российский футболист Дзюба может поехать играть к Роналду

Бывший форвард сборной России Артем Дзюба может перебраться в один из клубов Саудовской Аравии.

Как пишет источник, один из неназванных местных клубов готов платить ему 3 миллиона долларов за сезон.

Также у россиянина есть предложения от турецких команд, но они не такие привлекательные в финансовом плане.

Сам же футболист уже говорил, что в его планах переход в российскую команду.