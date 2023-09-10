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Скандальный игрок Манчестер Юнайтед может вернуться в Дортмунд

Новости футбола Сегодня, 06:31
Скандальный игрок Манчестер Юнайтед может вернуться в Дортмунд Фото: manutd.com / Автор неизвестен

Дортмундская Боруссия планирует сделать предложение Манчестер Юнайтед по полузащитнику Джейдону Санчо, утверждает The Sun.

Напомним, что после матча “дьяволов” против Арсенала (1:3) главный тренер МЮ Эрик тен Хаг заявил, что Санчо не попал в заявку на игру из-за плохой работы на тренировках. Эта информация взбесила игрока, который сказал, что чувствует себя козлом отпущения в этой истории.

Остальные футболисты команды заняли сторону главного тренера, поэтому перспективы Джейдона на “Олд Траффорд” туманны. Более того: отношения все еще остаются напряженными, поэтому не факт, что мы увидим хавбека на поле до окончания календарного года.

Дортмунд будет внимательно следить за развитием ситуации в течение ближайших месяцев, чтобы подписать его в январе. Скорее всего речь идёт об аренде, потому что Боруссия не потянет зарплату игрока, которая составляет 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю, и частично ее все равно придется платить Манчестер Юнайтед.

Напомним, что Джейдон Санчо перешел из Дортмунда в МЮ в 2021 году за 73 млн фунтов. В течение прошлого сезона футболист пропустил три месяца, тренируясь индивидуально. Как сообщал Эрик тен Хаг, это было связано с физическими и психологическими проблемами у игрока.

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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