Скандал вокруг тренера ПСЖ: руководство клуба сделало заявление

Руководство ПСЖ выразило поддержку главному тренеру команды Кристофу Галтье.

Боссы клуба призывали всех дождаться решения суда по делу об обвинении в расизме.

ПСЖ выразил противоречивое отношение к дискриминации на футбольном поле и за его пределами, заявив, что борьба против нее является обязательным долгом клуба.

Напомним, что сам Галтье обещает судиться с тем, кто, по его мнению, распускает слухи о нем.