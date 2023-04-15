Скандал вокруг тренера ПСЖ: руководство клуба сделало заявление
Новости футбола Сегодня, 03:06
Фото: твиттер ПСЖ
Руководство ПСЖ выразило поддержку главному тренеру команды Кристофу Галтье.
Боссы клуба призывали всех дождаться решения суда по делу об обвинении в расизме.
ПСЖ выразил противоречивое отношение к дискриминации на футбольном поле и за его пределами, заявив, что борьба против нее является обязательным долгом клуба.
Напомним, что сам Галтье обещает судиться с тем, кто, по его мнению, распускает слухи о нем.
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