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Звездный баскетболист Филадельфии требует обмена

Новости баскетбола Сегодня, 10:20
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Звездный баскетболист Филадельфии требует обмена Фото: sports.ru/ Автор неизвестен

В ночь на 25 октября стартует регулярный сезон в НБА. Чемпионат еще не начался, однако общественность всколыхнул громкий скандал.

Атакующий защитник Филадельфии Сиксерс Джеймс Харден не появляется в расположении клуба с 15 октября. Игрок требует обмена в Лос-Анджелес Клипперс и не хочет выступать за свою нынешнюю команду.

Инсайдер Бобби Маркс сообщил, какое наказание ждет баскетболиста Филадельфии за пропущенные матчи. По его данным, Хардена могут штрафовать на 389 082 доллара за каждый предсезонный матч или игру регулярного чемпионата, которую он пропустит без согласия команды. Штраф будет подпадать под статью «неоказание услуг». За пропуск тренировки также предусмотрен минимальный штраф от 2500 долларов.

Ранее была информация, что Харден не намерен бойкотировать матчи регулярного чемпионата и готов играть пока его не обменяют в Клипперс.

Напомним, что 34-летний игрок выступает за Сиксерс с 2022-го года. В прошлом сезоне команда вместе с ним добралась до четвертьфинала плей-офф, где в семи матчах уступила Бостону.

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