Скандал со ставками. Что нельзя делать игрокам НХЛ

Известный инсайдер Эллиотт Фридман высказался о дисквалификации форварда «Оттавы Сенаторс» Шейна Пинто.

«Есть много игроков, которые делают ставки легально, и они задавались вопросом, звонили всем и спрашивали: «Что именно произошло? Что мне нужно знать?». Игроки знают, что они не могут делать ставки на матчи НХЛ, и я хочу прояснить одну вещь: я не говорю, что Шэйн Пинто виновен в чем-либо из этого. Мы все еще выясняем это», – сказал Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet.

Далее Фридман сообщил, что НХЛ предупредила хоккеистов о том, что им делать нельзя.

• Не делитесь своей учетной записью.

• Не делайте ставки через третьих лиц.

• Если вы сделаете побочную ставку, это будет рассматриваться так же, как ставка на хоккейный матч.

• Не шутите о шансах на что-то в разговорах с друзьями.

• Не делитесь информацией о травмах.

• Не делайте ставки нелегально».

Напомним, что форвард «Оттавы» Шейн Пинто получил дисквалификацию на 41 матч за нелегальные ставки.

Сегодня ночью в НХЛ состоится ряд интересных матчей.