Скандал с Тонали набирает обороты. Ньюкасл хочет судиться с Миланом

Английский «Ньюкасл Юнайтед» не собирается просто так отпускать ситуацию, которая образовалась вокруг итальянского хавбека Сандро Тонали.

Как известно, бывший игрок “Милана” попал в скандал со ставками в нелегальных букмекерских конторах и теперь ему грозит длительная дисквалификация.

Как пишет Corriere dello Sport, сам факт дисквалификации уже ни у кого не вызывает сомнений.

При этом принятие решения о наказании футболиста оттягивается из-за отнюдь не примирительного отношения к этому со стороны «Ньюкасла». Все дело в том, что англичане готовы судиться с «Миланом». Они рассчитывают получить от итальянцев несколько миллионов евро, когда дисквалификация игрока сборной Италии вступит в силу.

Кроме того, руководство англичан во время дисквалификации не собирается платить зарплату игроку сборной Италии. Сейчас его оклад составляет 8 миллионов евро в сезон.

Напомним, что Тонали минувшим летом покинул “Милан” и перебрался в Англию. За него заплатили 70 миллионов евро.