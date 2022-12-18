Скалони отреагировал на победу Аргентины в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о победе национальной команды в финальном матче чемпионата мира-2022 со сборной Франции (3:3, 4:2 - по пенальти).

“Я горжусь. Эмоций не так много, как после других матчей, но сегодня я чувствую облегчение. Я горжусь этой командой. Это ее победа. Я призываю людей насладиться моментом, так как он войдет в историю”, – приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

Аргентина в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира. Ранее аргентинцы становились чемпионами в 1978 и 1986 годах.

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