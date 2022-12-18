Скалони отреагировал на победу Аргентины в финале ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 16:15
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о победе национальной команды в финальном матче чемпионата мира-2022 со сборной Франции (3:3, 4:2 - по пенальти).
“Я горжусь. Эмоций не так много, как после других матчей, но сегодня я чувствую облегчение. Я горжусь этой командой. Это ее победа. Я призываю людей насладиться моментом, так как он войдет в историю”, – приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.
Аргентина в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира. Ранее аргентинцы становились чемпионами в 1978 и 1986 годах.
Не пропустите: Неймар отреагировал на победу Месси в ЧМ-2022.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 15:30 Месси получил Кубок мира (фото)
Новости футбола Сегодня, 14:30 Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 12:58 Аргентина обыграла Францию и стала чемпионом мира!
Новости футбола Вчера, 14:27 Хорватия завоевала бронзовые медали ЧМ-2022
Новости футбола 16 дек 2022, 09:53 Скончался Синиша Михайлович
Новости футбола 15 дек 2022, 13:55 Сборная Португалии уволила главного тренера
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 Главные новости дня: 18 декабря Новости футбола Сегодня, 16:42 Месси прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 16:30 Дешам высказался о поражении Франции в финале ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 16:15 Скалони отреагировал на победу Аргентины в финале ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 15:55 Озил назвал причину поражения Франции в финале ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 15:42 Месси установил рекорд чемпионатов мира по результативности Новости футбола Сегодня, 15:30 Месси получил Кубок мира (фото) Новости футбола Сегодня, 15:15 Чемпионат мира-2022 установил рекорд по числу голов Новости футбола Сегодня, 14:55 Месси и Мбаппе разделили первое место по системе "гол+пас" на ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 14:42 Назван лучший вратарь чемпионата мира-2022
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить