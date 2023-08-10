Ситуация вокруг Мбаппе накаляется: его ждут новые санкции в ПСЖ

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе рискует остаться за бортом заявки на первый матч Лиги 1 против "Лорьяна".

По информации от источников ESPN, причина остается прежней. В клубе не могут простить французу разногласия по контракту и не хотят возвращать его к тренировкам с основным составом.

Не исключено, что парижане могут и более серьезно наказать Мбаппе. К примеру, по решению руководства “ПСЖ” нападающий может пропустить все матчи своей команды в августе, а это три игры.

Источники утверждают, что некоторые представители высшего руководства "ПСЖ" согласны с идеей исключить Мбаппе из первой команды на весь сезон, если он не изменит свою позицию и не согласится продлить контракт.

Напомним, что действующее соглашение футболиста с "ПСЖ" истекает в июне 2024 года. Если он не продлит соглашение сейчас, то через год покинет клуб бесплатно, чего и опасаются в руководстве ПСЖ.

Ранее Мбаппе сообщил клубу о своем желании сменить место работы. После такого заявления его не взяли в турне парижан по Японии.