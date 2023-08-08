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Ситуация с Мбаппе решится до конца недели

Новости футбола Сегодня, 04:58
Ситуация с Мбаппе решится до конца недели Фото: твиттер ПСЖ

Сага с трансфером форварда сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе в новый клуб никак не подойдет к своему концу.

Новую информацию о том, что происходит вокруг футболиста, предоставил общественности журналист Флориан Плеттенберг.

По его информации, звездный футболист до сих пор не принял окончательное решение о своем участии в первом матче команды в новом сезоне Лиги 1. Уже на этих выходных парижане сыграют первый матч турнира против “Лорьяна”.

По данным журналиста, ситуация должна разрешиться до конца этой недели.

В случае отсутствия Мбаппе парижане в срочном порядке будут завершать трансфер нападающего “Айнтрахта” Рандаля Коло Муани или же форварда “Бенфики” Гонсалу Рамуша.

Кроме того, клуб продолжает пытаться договориться о трансфере французского вингера “Барселоны” Усмана Дембеле.

Что касается Мбаппе, то его отстранили от тренировок с основной командой и не взяли на предсезонные сборы из-за его нежелания продлевать контракт с клубом. Ходят слухи, что игрок в ближайшее время станет футболистом “Реала”.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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