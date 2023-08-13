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Ситуация с Мбаппе может кардинально поменяться

Новости футбола Сегодня, 04:00
Ситуация с Мбаппе может кардинально поменяться Фото: твиттер ПСЖ

Ситуация с капитаном сборной Франции Килианом Мбаппе и его продлением контракта с «ПСЖ» может серьезно измениться.

Как пишет журналист Андрес Онрубиа Рамос на своей странице в Твиттере, стороны начали более активно общаться в последнее время. Существует вероятность, что они смогут достичь соглашения о продлении сотрудничества.

Как известно, француз отказался продлевать свое соглашение и следующим летом в таком случае он получит статус свободного агента. Ситуацией готовы воспользоваться топ-клубы, которые не прочь подписать одного из лучших футболистов мира да еще и бесплатно.

Напомним, ранее Мбаппе не попал в заявку на первый матч ПСЖ в чемпионате Франции против «Лорьяна» (0:0). Вместе с ним вне заявки оказался и Неймар.

В предыдущих заявлениях СМИ звучала информация о том, что 24-летний Мбаппе окончательно решил не покидать «ПСЖ» до конца своего контракта, который действует до лета 2024 года. Также сообщалось, что если клуб не продаст его в этом летом, то он будет удален из основной команды на весь новый сезон.

В прошлом сезоне Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ», забив 41 гол и сделав 10 результативных передач.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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