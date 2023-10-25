Ситуация настораживает. Унион Берлин проиграл девятый матч подряд

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся 24 октября, немецкий “Унион” на своем поле уступил итальянскому “Наполи”. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Примечательно, что для команды из Берлина это поражение стало девятым подряд во всех турнирах и ситуация для них выглядит крайне плачевной.

Последняя победа “Униона” была зафиксирована 26 августа. Тогда в игре второго тура чемпионата Германии они обыграли “Дармштад” со счетом 4:1. После этого последовали шесть подряд поражений в чемпионате страны, а также еще три поражения в Лиге чемпионов.

На данный момент немецкая команда замыкает турнирную таблицу в своей группе в Лиге чемпионов. Интересно, что для “Униона” это дебютный сезон в главном клубном международном турнире Европы.

В чемпионате Германии команда идёт на 15-м месте. По итогам восьми сыгранных матчей в активе берлинцев шесть набранных очков.