Сына бывшего тренера ПСЖ арестовала полиция

Полиция арестовала сына бывшего главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье.

По данным источника, Джон Валович-Галтье был взят под стражу французской полицией по делу о незаконном занятии агентской деятельностью.

Как пишет RMC Sport, по громкому делу стражами правопорядка были арестованы шесть человек. Дело находится в ведении прокуратуры города Ниццы, в настоящее время проходят обыски в домах подозреваемых и причастных к этому делу лиц.

Сын известного тренера в данный момент находится в полицейском участке. Никаких других подробностей пока нет. Галтье также не комментировал все происходящее.

Напомним, ныне главный тренер катарского «Аль-Духаиль» Кристоф Галтье был уволен из «ПСЖ» в июле текущего года. Под его руководством парижане стали чемпионами Франции и обладателями Суперкубка страны. В целом он не оправдал ожидания руководства клуба из-за чего сотрудинчество с ним и было прекращено.