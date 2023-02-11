Сын Семионе может перебраться в чемпионат Испании
Новости футбола Сегодня, 10:42
Фото: твиттер Наполи/Автор неизвестен
Форвард “Наполи” Джованни Симеоне может стать игроком “Севильи”.
Как пишет Todofichajes, в испанском клубе видят в 27-летнем аргентинце достойного конкурента форварду Юссефу Эн-Несири.
Сын звездного тренера Диего Симеоне в этом розыгрыше Серии А провел 12 матчей и забил 3 гола.
Права на футболиста принадлежат “Вероне", а арендное соглашение с “Наполи” заканчивается в конце этого сезона.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:43 "Милан" прервал 5-матчевую серию без побед в Серии А
Новости футбола Вчера, 13:30 Названа финальная тройка претендентов на звание лучшего игрока 2022 года
Новости футбола Вчера, 06:50 "Реал" нацелился на форварда "Баварии"
Новости футбола 09 фев 2023, 16:15 Роналду забил четыре гола в матче чемпионата Саудовской Аравии
Новости футбола 09 фев 2023, 12:30 Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии
Новости футбола 08 фев 2023, 17:07 Украинец Малиновский выбил ПСЖ из Кубка Франции
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:42 Сын Семионе может перебраться в чемпионат Испании Новости футбола Сегодня, 10:00 Бальде определился со своим будущим в "Барселоне" Новости футбола Сегодня, 09:35 В Бразилии отреагировали на слухи о приглашении Анчелотти в сборную Новости футбола Сегодня, 09:00 Бразильский клуб будет сотрудничать с крупнейшем в стране представителе эскорт-услуг Новости футбола Сегодня, 06:52 Стало известно, сыграет ли Месси против "Баварии" Новости футбола Сегодня, 06:37 ПСЖ теряет важного футболиста перед матчем с "Монако" Новости футбола Сегодня, 06:17 Гвардиола рассказал, уйдет ли из "Манчестер Сити" на фоне обвинений в финансовых нарушениях Новости футбола Сегодня, 06:00 "Монако" определился с будущим российского футболиста Новости футбола Сегодня, 05:53 Защитник сборной Турции продает на аукционе футболки Месси, Мбаппе и Неймара Новости футбола Сегодня, 05:30 Все матчи текущей недели в европейском футболе начнутся с минуты молчания
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио - Аталанта 11 февраля 2023 года Футбол 12 фев 2023 Прогноз на матч Сельта - Атлетико 12 февраля 2023 года Футбол 12 фев 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Барселона 12 февраля 2023 года Футбол 13 фев 2023 Прогноз на матч Верона - Салернитана 13 февраля 2023 года Футбол 13 фев 2023 Прогноз на матч Сампдория - Интер 13 февраля 2023 года