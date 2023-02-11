Сын Семионе может перебраться в чемпионат Испании

Форвард “Наполи” Джованни Симеоне может стать игроком “Севильи”.

Как пишет Todofichajes, в испанском клубе видят в 27-летнем аргентинце достойного конкурента форварду Юссефу Эн-Несири.

Сын звездного тренера Диего Симеоне в этом розыгрыше Серии А провел 12 матчей и забил 3 гола.

Права на футболиста принадлежат “Вероне", а арендное соглашение с “Наполи” заканчивается в конце этого сезона.