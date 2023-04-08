Сын Роналдиньо дебютировал за "Барселону"

Жоао Мендес, сын легендарного футболиста Роналдиньо, сыграл первый матч за вторую команду “Барселоны”.

18-летний футболист дебютировал за каталонцев на товарищеском турнире Mediterranean International Cup на Лазурном берегу Франции.

В своей первой игре он провел на поле все 90 минут, в итоге каталонцы победили.

Напомним, что Роналдиньо-старший, выступал за “Барселону” с 2003 по 2008 год.