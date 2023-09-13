Сын Паоло Мальдини завершил карьеру в 27 лет

27-летний Кристиан Мальдини неожиданно для всех решил завязать с профессиональным футболом.

Опытный футболист публично заявил о том, что завершил карьеру игрока.

Старший сын легенды “Милана” Паоло Мальдини признался, что собирается переключиться на работу в качестве агента и присоединится к компании известного итальянского агента Беппе Ризо.

Напомним, что Кристиан Мальдини начинал карьеру с академии "Милана", за которую он играл с 2004 по 2016 годы.

После выпуска из академии в профессиональном футболе он играл на позиции центрального защитника за команды "Реджана", "Хамрун Спартанс", "Про Сесто", "Про Пьяченца", "Фано" и "Лекко".

Интересно, что младший сын Паоло Мальдини Даниэль Мальдини минувшим летом стал игроком "Эмполи", а до этого он представлял другой итальянский клуб – "Специю".

Отметим, что Паоло Мальдини является легендой не только итальянского, но и мирового футбола. Всю свою карьеру он провел в “Милане” и является одним из самых выдающихся футболистов в истории команды.