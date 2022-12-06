Сын Месси бросил леденец в толпу фанатов Аргентины (видео)

Сын форварда сборной Аргентины Лионеля Месси бросил леденец в болельщиков по ходу игры 1/8 финала чемпионата мира-2022 с командой Австралии (2:1).

Инцидент произошел в момент, когда под ложей с родными футболиста собралось много фанатов Аргентины. Они массово снимали жену и детей Лео на телефон.

В один из моментов 7-летний Матео решил бросить конфету в людей. Сразу после этого мать выругала хулигана.

Несмотря на такой поступок, фанаты тепло отреагировали на действия малыша.