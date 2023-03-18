Сын Марадоны оценил идею отдать 10-й номер в "Наполи" Кварацхелии

Сын легенды мирового футбола Диего Марадоны Диего Марадона-младший высказался об идее передать 10-й номер в “Наполи” грузинскому форварду неаполитанцев Хвиче Кварацхелии.

Он считает, что десятка ко многому обязывает, а Кварацхелия является большим игроком и заслуживает уважения болельщиков "Наполи".

Марадона-младший выразил надежду, что когда-то наступит время, когда грузинский футболист все же получит футболку с 10-м номером.

Грузинский в этом сезона записал на свой счет 13 мячей и отдал 15 голевых передач в 29 матчах за "Наполи".