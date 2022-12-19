Сын Марадоны обратился к Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022

Диего Марадона-младший, сын легендарного аргентинца Диего Марадоны, обратился к Лионелю Месси после победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

“18 декабря 2022 года. Аргентина - чемпион мира. Рад за тебя, Лео Месси, потому что никто не заслужил поднять этот трофей больше, чем ты! Рад за весь мой народ, за мою страну! Сколько себя помню, я всегда в душе чувствовал себя аргентинцем. С неба вместе с нами празднует мой папа. Ты не представляешь, как сильно я хочу тебя обнять!” - написал Марадона-младший в своем инстаграме.

Напомним, что в финале ЧМ-2022 Аргентина добилась победы над Францией (3:3, по пенальти - 4:2).

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