Сын легендарного Клюйверта перешел в клуб АПЛ

Пресс-служба “Борнмута” на официальном сайте объявила о переходе вингера “Ромы” и сборной Нидерландов Джастина Клюйверта, который является сыном легендарного Патрика Клюйверта.

Сумма трансфера составила около 12 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2028 года.

24-летний Клюйверт выступал за “Рому” с 2018 года. Всего он провел за клуб 68 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 10 результативных передач. Сдавался в аренду в “РБ Лейпциг”, “Ниццу” и “Валенсию”. Ранее играл за “Аякс”. За сборную Нидерландов сыграл два матча.