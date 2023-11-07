Сын Леброна Джеймса в конце ноября пройдет обследование и, возможно, вернется к тренировкам
Бронни Джеймс ,сын форварда Лейкерс Леброна Джеймса, пройдет обследование в конце ноября. Об этом сообщает инсайдер Дэйв Макменамин со ссылкой на Леброна.
Если обследование не выявит проблем и Бронни разрешат выступать, он будет тренироваться с намерением вернуться к выступлениям в этом сезоне.
Сын Джеймса выступает за команду университета Южной Калифорнии из NCAA. Ранее была информация, что Лейкерс попытаются получить Бронни на драфте-2024, чтобы сохранить в составе Леброна.
Ранее сам Леброн Джеймс неоднократно говорил, что мечтает сыграть с сыном в НБА за одну команду.
Напомним, что в июле этого года 18-летний игрок пережил остановку сердца, из-за чего приостановил выступления за свою команду.
Ранее мы сообщали, что главный тренер США уйдет из сборной после Олимпиады-2024.