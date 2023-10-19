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Сын Криштиану Роналду подписал контракт с Аль-Нассром

Новости футбола Сегодня, 13:16
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Сын Криштиану Роналду подписал контракт с Аль-Нассром Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

Сын Криштиану Роналду подписал контракт с командой Аль-Насср U13, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Сделка подписана, и уже через несколько дней сын Криштиану начнет тренировки с командой. Он будет выступать под номером семь. Напомним, что легендарный португалец говорил, что сын попросил его подождать немного с завершением карьеры, потому что хочет сыграть вместе с отцом.

Напомним, 30 декабря 2022 года было объявлено о подписании 2,5-летнего контракта Криштиану Роналду с клубом из Саудовской Аравии "Ан-Наср". Португалец получил самую высокую футбольную зарплату в истории - 200 миллионов евро в год, включая гарантированную футбольную зарплату в размере 90 миллионов евро в год, а также коммерческие и спонсорские соглашения, которые увеличили его общий годовой доход до 200 миллионов евро.

По сообщениям, ему также был выплачен бонус за подписание контракта в размере 100 миллионов евро. По словам Романо, Роналду отклонил предложение перейти в "Спортинг Канзас-Сити", чтобы присоединиться к "Ан-Насру".

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