Сын Криштиану Роналду будет выступать в команде U-15

Ранее мы писали о том, что сын Криштиану Роналду подписал контракт с Аль-Нассром, тогда речь шла о командеU-13, но теперь стало известно, что он будет выступать за командуU-15.

По сообщениям Фабрицио Романо, несмотря на то, что Криштиану Роналду-младшему всего 13 лет он будет играть за командуU-15. Ему там также отдали седьмой номер на футболке. Сын легендарного португальца приступит к тренировкам уже на этой неделе.

🇵🇹 Understand Al Nassr have decided for Cristiano Ronaldo jr to start training with U-15 squad despite being 13 year old.



He will start training with the team this week and he's gonna wear number 7. pic.twitter.com/MB3yC5FgoH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2023

Также сообщалось, что Криштиану Роналду-младший попросил отца повременить с завершением карьеры, чтобы сын смог сыграть с отцом в составе основной команды.

Криштиану Роналду перешел в Аль-Наср из Манчестер Юнайтед в роли свободного агента в последнее зимнее трансферное окно. По словам Фабрицио Романо, Роналду отклонил предложение перейти в Спортинг Канзас-Сити, чтобы присоединиться к Аль-Насру. После перехода в аравийский клуб португалец получил самую высокую футбольную зарплату в истории -€200 млн в год, включая гарантированную футбольную зарплату в размере€90 млн, а также коммерческие и спонсорские соглашения, которые увеличили его общий годовой доход до€200 млн.