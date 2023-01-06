Сын Бекхэма перешел в клуб АПЛ

Пресс-служба “Брентфорда” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Интера Майами” Ромео Бекхэма, сына экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма.

Английский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. Ожидается, что хавбек будет выступать за дублирующий состав “Брентфорда”.

20-летний Бекхэм является воспитанником “Арсенала”. Он выступает за “Интер Майами” с 2021 года. За вторую команду американского клуба он провел 26 матчей, забил два гола и отдал 10 результативных передач.

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