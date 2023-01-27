Синдром Роналду? "Аль-Наср" проиграл впервые за 14 матчей

Саудовский клуб “Аль-Наср” вчера вечером вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии, уступив со счетом 1:3 “Аль-Иттихаду”.

В этом матче завершилась серия “Аль-Насра” из 13 матчей без поражений.

До вчерашнего фиаско команда португальца Криштиану Роналду одержала десять побед и трижды сыграла вничью.

Сам португалец вышел на поле с первых минут. Он успел нанести два удара по воротам и совершил одну успешную обводку.