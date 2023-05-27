Симоне Индзаги получил предложения из Испании

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги, продолжит свою работу в клубе.

Источник пишет, что боссы миланского клуба твердо намерены продолжить сотрудничество со специалистом на следующий сезон.

Сам тренер также подтвердил своё желание не менять место работы.

В то же время журналист Фабрицио Бьязин пишет, что Индзаги был приглашен клубами испанской Ла Лиги, но предложения специалист не принял.

Напомним, что под руководством итальянца команда сыграет в финале Лиги Чемпионов в этом сезоне.