Симона Байлз - персона дня на Олимпиаде по версии Dailysports

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх-2024 в Париже прошел третий день соревнований, и было разыграно множество наград в различных дисциплинах.

В командном финале в спортивной гимнастике победу одержала сборная США во главе с великолепной Симоной Байлз.

Американская команда, которую представляли также Джейд Кэри, Джордан Чайлз, Суниса Ли и Гезли Риверс набрала 171,296 очка. Американки опередили сборную Италии и Бразилию в финале.

По мнению команды Dailysports, персоной дня на Олимпиаде в Париже стала именно лидер США Симона Байлз.

Симона получила уже восьмую награду на Олимпиадах и пятую золотую медаль. Это ее 38 награда на топ-турнирах, куда входят чемпионаты мира по спортивной гимнастике и Олимпиады. По этому показателю Байлз нет равных.