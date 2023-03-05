Диего Симеоне установил рекорд “Атлетико”.

Он стал тренером с наибольшим числом матчей во главе мадридского клуба.

Рекордной для специалиста стала игра против “Севильи” в 24-м туре Ла Лиги (6:1).

Для аргентинца это был 613-й матч во главе “Атлетико”.

Таким образом, он побил рекорд, принадлежавший Луису Арагонесу.