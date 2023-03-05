Симеоне установил рекорд “Атлетико”
Новости футбола Сегодня, 03:21
Фото: твиттер Атлетико
Диего Симеоне установил рекорд “Атлетико”.
Он стал тренером с наибольшим числом матчей во главе мадридского клуба.
Рекордной для специалиста стала игра против “Севильи” в 24-м туре Ла Лиги (6:1).
Для аргентинца это был 613-й матч во главе “Атлетико”.
Таким образом, он побил рекорд, принадлежавший Луису Арагонесу.
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