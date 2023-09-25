Симеоне рассказал, как Атлетико удалось победить Реал

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился, как его команде удалось победить "Реал" в матче 6-го тура испанской Примеры.

"Я рад, что наши игроки провели хороший матч. В первом тайме мы слишком много отступали назад, давая сопернику возможность играть в опасных зонах.

Во втором тайме мы были в опасности и могли проиграть, если бы продолжали играть также. Гол Мораты вернул нас на путь правильной игры. Мы знали, что у "Реала" есть проблемы на флангах. Наш тренерский штаб рассказал игрокам то же самое, что и обычно, но сегодня они были лучше, чем в другие дни. Кроме того, стадион был за нами, и это ощущалось.

"Реал" играет высоко в обороне, его защитники активно двигаются вперед, поэтому у нас была возможность использовать пустые зоны и отправлять мяч на дальний угол, где у соперника возникают особые проблемы", - цитирует слова Симеоне Marca.

24 сентября состоялся матч между "Атлетико" и "Реалом" в рамках 6-го тура испанской Примеры. Команды сыграли на стадионе "Цивитас Метрополитано" в Мадриде. "Атлетико" одержал уверенную победу над "Реалом" со счетом 3:1.