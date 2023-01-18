Симеоне отреагировал на слухи об уходе из "Атлетико"

Главный тренер “Атлетико” Диего Симеоне заявил, что он не собирается уходить в отставку по окончании сезона.

"Никто не просил меня уйти з клуба", - приводит слова слова аргентинца Mundo Deportivo.

52-летний Симеоне тренирует “Атлетико” с 2011 года. Под его руководством мадридцы дважды становились чемпионами Испании, по разу выиграли Кубок и Суперкубок Испании, дважды завоевали Лигу Европы, два раза стали обладателями Суперкубка Европы, а также дважды выходили в финал Лиги чемпионов.

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