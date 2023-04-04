Симеоне может покинуть "Атлетико" в конце сезона: его ждут в Италии

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне близок к тому, чтобы покинуть мадридский клуб ближайшим летом.

Как пишет Telegraph Football, стороны уже решили прекратить сотрудничество.

СМИ связывают Симеоне с работой в "Интере", где он играл в качестве футболиста.

В “Атлетико” аргентинский тренер работает с 2011 года. В этом сезоне “матрасники” занимают третье место в чемпионате Испании, но полностью провалились в Лиге чемпионов, где не вышли из группы.