Симеоне может остаться в "Атлетико"

Главный тренер мадридского “Атлетико” Диего Симеоне не собирается уходить в отставку, сообщает Marca.

По сведениям источника, аргентинский специалист планирует продолжить работу, хотя ранее сообщалось о его желании покинуть клуб. Руководство испанского клуба также не собирается расставаться с тренером.

52-летний Симеоне тренирует “Атлетико” с 2011 года. Под его руководством мадридцы дважды становились чемпионами Испании, по разу выиграли Кубок и Суперкубок Испании, дважды завоевали Лигу Европы, два раза стали обладателями Суперкубка Европы, а также дважды выходили в финал Лиги чемпионов.

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