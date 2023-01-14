Симеоне может остаться в "Атлетико"
Новости футбола Сегодня, 12:20
Фото: инстаграм Диего Симеоне/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского “Атлетико” Диего Симеоне не собирается уходить в отставку, сообщает Marca.
По сведениям источника, аргентинский специалист планирует продолжить работу, хотя ранее сообщалось о его желании покинуть клуб. Руководство испанского клуба также не собирается расставаться с тренером.
52-летний Симеоне тренирует “Атлетико” с 2011 года. Под его руководством мадридцы дважды становились чемпионами Испании, по разу выиграли Кубок и Суперкубок Испании, дважды завоевали Лигу Европы, два раза стали обладателями Суперкубка Европы, а также дважды выходили в финал Лиги чемпионов.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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