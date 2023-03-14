Симеоне – лучший тренер, не бравший ЛЧ. Украинец - в топ-3

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших в истории тренеров, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов.

Первое место занял нынешний главный тренер “Атлетико" Диего Симеоне, дважды проигрывавший с мадридцами в финалах. Вторым стал экс-наставник “Арсенала” Арсен Венгер, проигравший один финал. В топ-3 также вошел украинец Валерий Лобановский, выводивший киевское “Динамо” в полуфинал.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. Диего Симеоне ("Атлетико").

2. Арсен Венгер (“Арсенал”).

3. Валерий Лобановский ("Динамо" Киев).

4. Бобби Робсон (ПСВ, “Барселона”, “Порту”).

5. Массимилиано Аллегри ("Милан", “Ювентус”).

6. Мирча Луческу ("Галатасарай", “Интер”, “Фенербахче”, “Бешикташ”, “Шахтер”, “Динамо” Киев).

7. Кенни Далглиш (”Селтик", “Ливерпуль”).

8. Отто Рехагель ("Бавария").

9. Дидье Дешам ("Монако", “Ювентус”, “Марсель”).

10. Унаи Эмери ("Севилья", ПСЖ, “Арсенал”).

11. Антонио Конте ("Ювентус", “Интер”, “Тоттенхэм").

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