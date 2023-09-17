Симеоне: Худшая игра с тех пор, как я возглавил Атлетико

Мадридский Атлетико в рамках пятого тура испанской Ла Лиги потерпел сокрушительное поражение в гостях от Валенсии. В первом тайме хозяева полностью переиграли команду Диего Симеоне и повели со счетом 2:0. В перерыве тренер внес некоторые корректировки и Атлетико заиграл по-другому. Правда отыграться не получилось, а вместо этого пропустили еще раз и проиграли разгромно.

Наставник «матрасников» не скрывал разочарования от результата матча своей комнады против Валенсии:

«Футбол отличный, потому что он ведет вас к победе таким образом, как это сделала Валенсия. Их игроки лучше бежали и показали более интенсивный футбол. Я совсем не злой, потому что знаю, какие у меня футболисты и какая у нас атмосфера в раздевалке, но признаю, что игра получилась плохой. Все видели, что Валенсия была лучше и сделала то, что нужно было сделать. Мы сыграли худшую игру с тех пор, как я пришел в клуб. Соперник был лучше, и остается только его поздравить. Я признаю, когда игра сложилась плохо», – цитирует СимеонеAS.

К слову, это первое поражение Атлетико в сезоне. До этого были 2 победы над Гранадой (3:1) и Райо Вальекано (7:0), а также нулевая ничья с Бетисом.

Напомним, что матч прошлого тура против Севильи не состоялся из-за шторма и сильных ливней в Мадриде. Игру перенесли на неопределенный срок.