Сыграл за команду один матч. Лидер Борнмута выбыл почти на полгода

Капитан сборной США и полузащитник команды "Борнмут" Тайлер Адамс не поможет своей команде в ближайшие месяцы.

Как сообщает The Athletic, опытный футболист перенес операцию из-за проблем с мышцами бедра. Восстановление игрока займет примерно пять месяцев, поэтому он будет отсутствовать в составе команды до середины февраля.

Интересно, что для Адамса это уже не первая операция на мышцах бедра. Аналогичную процедуру он проходил в марте, когда еще выступал за "Лидс Юнайтед".

После шести месяцев восстановления он перешел в "Борнмут" и впервые вернулся на поле 27 сентября в матче против "Сток Сити" в Кубке лиги. К слову, после этой встречи он больше не появлялся на поле.

Трансфер Адамса в "Борнмут" обошелся клубу примерно в 28 миллионов долларов без учета надбавок. Звездный футболист подписал пятилетний контракт.

В сезоне 2022/2023 Адамс провел 26 матчей за "Лидс".