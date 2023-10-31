Сидни Кросби вошел в топ-15 лучших ассистентов в истории НХЛ

«Питтсбург Пингвинс» в очередной раз разочаровал своих болельщиков. «Пенс» проиграли дома 3:4 «Анахайм Дакс». Причем решающий гол «Питтсбург» пропустил за 13 секунд до конца основного времени, играя в большинстве.

Сидни Кросби набрал одно очко в этом матче. У капитана «Питтсбург Пингвинс» стало 957 ассистов за карьеру в НХЛ. Сидни Кросби вышел на 15-е место в истории лиги по данному показателю.

Кросби сыграл в НХЛ 1199 матчей, в которых набрал 1512 (555+957) очков. Это тоже 15-й показатель за всю историю НХЛ.

Сидни Кросби является трехкратным обладателем Кубка Стэнли и двукратным олимпийским чемпионом. Также капитан «Питтсбург Пингвинс» выиграл по два раза Конн Смайт Трофи, Арт Росс Трофи, Морис Ришар Трофи и Харт Трофи.