Швейцария уничтожила пособников рашизма в отборе Евро-2024

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Швейцарии на выезде разгромила сборную беларуси со счетом 5:0.

Победу швейцарцам принесли хет-трик Ренато Штеффена, голы Гранита Джаки и Зеки Амдуни.

беларусь – Швейцария - 0:5 (0:3)

Голы: Штеффен, 4 - 0:1, Штеффен, 17 - 0:2, Штеффен, 29 - 0:3, Джака, 62 - 0:4, Амдуни, 65 - 0:5

беларусь: Кудравец, Юзепчук (Быков, 33), Поляков, Волков, Селява (Бочеров, 81), Малькевич, Ковалев (Бахар, 46), Гречихо, Яблонский (Климович, 46), Эбонг, Хващинский (Морозов, 61).

Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи (Цезигер, 82), Родригес, Джака (Ридер, 66), Фройлер, Закария, Варгас (Фасснахт, 66), Штеффен (Амдуни, 58), Иттен (Окафор, 58).

Не пропустите: Шотландия стартовала с крупной победы в отборе Евро-2024.