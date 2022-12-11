Шупо-Мотинг может покинуть "Баварию"
Новости футбола Вчера, 16:30
Камерунский нападающий “Баварии” Эрик-Максим Шупо-Мотинг может покинуть команду летом, если мюнхенский клуб подпишет нападающего “Тоттенхэма” Харри Кейна, сообщает Bayern&Germany.
По сведениям источника, камерунец не намерен соглашаться на роль запасного форварда в случае прихода англичанина. Ранее сообщалось, что “Бавария” может продлить с африканцем контракт со значительным повышением зарплаты.
В нынешнем сезоне 33-летний Шупо-Мотинг провел за “Баварию” и сборную Камеруна 23 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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