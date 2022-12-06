"Штутгарт" получил нового главного тренера

Немецкий специалист Бруно Лаббадиа назначен главным тренером “Штутгарта”.

О подписании трехлетнего контракта с 56-летним тренером сообщили на сайте клуба.

Отметим, что Лаббада уже работал с командой с 2010 по 2013 год.

Кроме того, специалист тренировал “Дармштадт”, “Гройтер Фюрт”, “Байер”, “Гамбург” и “Вольфсбург”.

Его последним клубом была “Герта”.

Напомним, что перед паузой на ЧМ-2022 “Штутгарт” занимает 16-е место в турнирной таблице.