Шпоры объявили даты возвращения ключевых игроков после травм

Ключевой полузащитник Тотенхэма Джеймс Мэддисон вернется на футбольное поле только в 2024 году, сообщил главный тренер Эндж Постекоглу.

По информации от менеджера, что травма у Мэддисона гораздо серьезнее, чем думали в клубе. Поэтому Джеймс выбыл как минимум до 2024 года. Он получил травму голеностопа в матче 11-го тура чемпионата Англии против Челси.

Кроме него, до следующего года вылетел и Мики ван де Вен. Он получил травму подколенного сухожилия и тоже в матче против Челси.

Есть позитивные новости, касающиеся Ришарлисона, который перенес операцию на этой неделе. По оценкам, он вернется в строй примерно через четыре недели. Также, к тренировкам вернулся Бен Дэвис, который пропускал матч против Челси в понедельник.

В субботу, 11 ноября, Тотенхэм сыграет против Вулверхэмптона. Для шпор эта игра будет выездной. В предыдущем туре они проиграли Челси со счетом 1:4. Из-за этого, они не смогли выйти на первую строчку АПЛ. Сейчас команда Энджа Постекоглу на второй строчке, имея в активе 26 очков.