Шотландия стартовала с крупной победы в отборе Евро-2024

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Шотландии на своем поле разгромила сборную Кипра со счетом 3:0.

Победу британцам принесли дубль Скотта Мактомини и гол Джона Макгинна.

Шотландия – Кипр - 3:0 (1:0)

Голы: Макгинн, 21 - 1:0, Мактомини, 87 - 2:0, Мактомини, 90 - 3:0

Шотландия: Ганн, Хики (Паттерсон, 80), Хэнли, Тирни, Портеус, Робертсон, Джек (Кристи, 67), Армстронг (Мактомини, 67), Макгрегор, Макгинн, Адамс (Дайкс, 58).

Кипр: Деметриу, Роберж, Гогич (Лоизу, 79), Кусулос (Шполярич, 46), Иоанну, Лайфис, Кирьяку (Харалампус, 68), Артиматас, Кастанос (Ционис, 79), Антониу, Питтас (Какулис, 68).

Удаление: Иоанну (90).

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