ШОК. Боксерский поединок между трансгендером и женщиной на Олимпиаде продлилися всего 46 секунд

В четверг, 1 августа, на Олимпийских играх в Париже произошло резонансное и крайне неоднозначное событие.

Представительница Италии Анджела Карини сражалась против сменившей пол Иман Хелиф из Алжира в рамках женского олимпийского боксерского турнира в весовой категории до 66 кг.

Бой продлился всего лишь 46 секунд, после чего итальянская спортсменка не смогла продолжить бой. Алжирский трансгендерный боец нанесла мощный удар по оппонентке, после чего Карини отказалась от дальнейшего поединка.

“Мне было чертовски больно. Я получила второй удар в нос, было так больно, что я не хотела продолжать”, – приводит слова Анджелы Карини La Gazzetta dello Sport.

Today, Angela Carini had her Olympics dreams shattered by Imane Khelif, a male boxer.



It is suspected that he BROKE HER NOSE.



Don’t let this pass quietly. MEN SHOULD NOT BE ALLOWED TO BEAT WOMEN FOR SPORT.



SAVE WOMEN’S SPORTS. pic.twitter.com/i5GMdgWrwb — Hazel Appleyard (@HazelAppleyard_) August 1, 2024

Стоит отметить, что сменившая пол Хелиф, на последнем чемпионате мира по боксу не была допущена к соревнованиям из-за проваленного гендерного теста.

На Олимпиаде в этом году представлен еще один трансгендер и также в боксе - Линь Юйтин из Тайваня.