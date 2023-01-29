Шкриньяр следующий сезон начнет не в "Интере"

Защитник “Интера” Милан Шкриньяр согласовал детали личного контракта с “ПСЖ”.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в стан французского клуба словак может перейти бесплатно уже летом этого года.

При этом стороны сейчас обсуждают вариант, при котором защитник перейдет в “ПСЖ” зимой.

По данным источника, за зимний переход парижане готовы заплатить 10 млн евро, но миланцы посчитали эту сумму недостаточной.