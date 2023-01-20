Шкриньяр отказывается от продления контракта с "Интером"

Защитник Милан Шкриньяр не хочет продлевать контракт с “Интером”.

Текущее соглашение 27-летнего защитника с клубом истекает ближайшим летом, а значит он сможет покинуть команду бесплатно.

Как пишет Sky Sport Italia, футболист собирается оценить все варианты продолжения карьеры.

В то же время “Интер" готов предложить Шкриньяру повышение зарплаты до 6,5 млн евро в год.

В этом сезоне словак сыграл 26 матчей во всех турнирах.