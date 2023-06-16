Шкриньяр начал получать угрозы из-за своего "длинного" языка

Словацкий защитник “Интера” Милан Шкриньяр этим летом перейдет в ПСЖ.

О планах сменить команду игрок говорил еще зимой, что создало неловкую ситуацию в команде.

Как пишет источник, такие слова могли отразиться на мотивации игроков команды.

Если бы "Интер" встретился с ПСЖ в Лиге Чемпионов, то это могло бы привести к еще большим проблемам, уверенны итальянские журналисты.

Из-за своего поступка Шкриньяр начал получать угрозы.

"СМИ очень критично отнеслись ко мне после того, как я решил сменить клуб. Я получал различные угрозы и оскорбления, это было непросто, особенно для моей семьи", - сказал он.