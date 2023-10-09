Ширер: Арсенал может остановить доминирование Манчестер Сити

Известный эксперт Алан Ширер поделился мнением о матче «Арсенал» - «Манчестер Сити» (1:0).

«На мой взгляд, тот, кто закончит выше «Манчестер Сити», выиграет лигу, а «Арсенал» кажется наиболее способным сделать это в этом сезоне и покончить с их доминированием.

Воскресная победа над действующим чемпионом – огромный результат для «канониров», но лучшим признаком их уровня является то, что они сделали это, не играя особенно хорошо. На протяжении всего матча команда Микеля Артеты действительно здорово оборонялась. Создав пару моментов на первых минутах, «Сити» больше не получил ни единого шанса, и в последние годы я видел немногие команды, которые так сдерживали их», - сказал Алан Ширер в эфире ВВС.