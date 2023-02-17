Шевченко высказался о возможности возвращения к тренерской работе

Украинский тренер Андрей Шевченко заявил, что он планирует вернуться к работе.

“В последние месяцы было неправильно вести какие-то переговоры, так как мои мысли были в другом месте. Но теперь я думаю о возвращении к тренерской работе, которую я люблю”, - приводит слова Шевченко Corriere della Sera.

46-летний Шевченко ранее тренировал сборную Украины и “Дженоа”.

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